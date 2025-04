Garlasco, il pg: «L’intervista di Stasi alle “Iene” non era autorizzata»

Giudiziaria

Perciò il parere non è stato totalmente ma parzialmente positivo

La sostituta pg di Milano Valeria Marino, della Procura generale diretta da Francesca Nanni, ha sollevato, davanti ai giudici della Sorveglianza, un’unica questione, che ha portato a dare un parere “parzialmente” e non totalmente positivo all’istanza di semilibertà di Alberto Stasi, in carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto nell’abitazione di quest’ultima a Garlasco. Si tratta del fatto che per l’ultima sua intervista, andata in onda su “Le Iene” il 30 marzo, il 41enne non aveva chiesto l’autorizzazione a rilasciarla, durante un giorno di permesso autorizzato, all’amministrazione penitenziaria, come si deve fare. E’ stata, dunque, come segnalato dalla pg, un’intervista non autorizzata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA