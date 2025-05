Pg Milano chiede revoca semi libertà per Stasi

agenzia

Ricorso in Cassazione,'non chiese autorizzazione per intervista'

MILANO, 30 MAG – La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semi libertà ad Alberto Stasi, l’allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. A quanto apprende l’ANSA, il motivo dell’impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un’intervista al programma Le Iene durante un permesso per un ricongiungimento familiare. La vicenda, per il pg, avrebbe dovuto essere valutata diversamente dai giudici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA