Pg Milano, ‘respingere richiesta di semilibertà di Stasi’

agenzia

In subordine chiesto un rinvio del procedimento per intervista

MILANO, 09 APR – La Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto, a differenza di quanto aveva detto ai cronisti il difensore di Alberto Stasi al termine dell’udienza a porte chiuse davanti al Tribunale di Sorveglianza, il “rigetto” della richiesta della semilibertà avanzata dal condannato definitivo per l’omicidio di Chiara Poggi. E, “in subordine”, ha chiesto un rinvio del procedimento per valutare le “circostanze” della sua ultima intervista a ‘Le Iene’ del 30 marzo, che non è stata autorizzata. Lo si è appreso da fonti giudiziarie, dopo le dichiarazioni in mattinata del legale di Stasi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA