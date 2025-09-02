Il caso
Phica.eu, la Polizia Postale ha scoperto chi è l’amministratore del sito che pubblicava foto osé di ignare donne
Le indagini della Procura di Roma. Si ipotizza anche l'estorsione
La polizia postale ha scoperto chi è l’amministratore del sito phica.eu, il portale finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Lo scrive il quotidiano Il Domani secondo cui l’uomo si chiama Vittorio Vitiello, ha 45 anni, è originario di Pompei anche se risiede a Firenze. Online dal 2005, il sito da giovedì scorso è inaccessibile. Attualmente sulla pagina campeggia una scritta in cui si legge: «Attenzione! Phica è un sito per adulti, con contenuti sessualmente espliciti». Fino a poco tempo fa – come rileva il sito de Ildomani – si potevano trovare foto di donne, famose e non famose, a volte anche minorenni, ritratte sovente in situazioni intime.
Le foto venivano caricate per essere commentate dai visitatori, quasi sempre in modo offensivo. Sebbene già da qualche anno alcune vittime avessero chiesto la chiusura del sito, Phica è diventato un tema di dibattito pubblico solo da pochi giorni, sulla scia della vicenda della pagina Facebook “Mia Moglie”.
Tra le foto pubblicate su Phica quelle di Chiara Ferragni, Chanel Totti, Paola e Chiara, di diverse giornaliste televisive, ma anche di politiche come la premier Giorgia Meloni e le parlamentari Alessandra Moretti, Lia Quartapelle e Alessia Morani. Sulla vicenda c’è anche un’inchiesta della Procura di Roma.
Una showgirl italiana ha raccontato anche di essere stata ricattata: per rimuovere i contenuti, infatti, le sarebbe stato proposto di pagare dei pacchetti da 250 a 1.000 euro mensili da versare in bitcoin, oppure tramite Paypal o bonifico effettuato da amici e familiari.
Vitiello – come riporta sempre IlDomani è proprietario in Italia della società Lupotto Srls, costituita all'inizio del 2023 a Genova con l'obiettivo ufficiale di condurre campagne pubblicitarie sui social network attraverso influencer. Dai bilanci ufficiali la società risulta aver fatturato circa 150mila euro all'anno nel 2023 e nel 2024, con utili netti rispettivamente di 69mila e 65mila euro.