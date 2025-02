Photoansa, un anno in immagini. Domani la presentazione a Napoli

agenzia

Tra gli ospiti De Luca, Manfredi, Loffredo, Oliva e Irma Testa

NAPOLI, 04 FEB – Dalle elezioni americane alle Olimpiadi, passando per le crisi internazionali e i 70 anni della tv: Photoansa è il libro fotografico con cui l’agenzia ANSA racconta i 12 mesi appena trascorsi, dando anche spazio alle immagini-simbolo degli ultimi 20 anni, tanti quante le edizioni del volume. Per la prima volta, Photoansa sarà presentato anche a Napoli. Dopo Roma e Milano, se ne parlerà domani, mercoledì 5 febbraio, alle 17, in un evento che si terrà alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in via Toledo. “Cresce l’insicurezza sul futuro e sull’immediato avvenire al termine della campagna elettorale più nutrita d’odio che si ricordi: le imprese passate di Trump, fino al picco dell’occupazione del Campidoglio, non sono tali da rasserenare”, scrive il presidente dell’ANSA Giulio Anselmi nella prefazione, con riferimento alle foto del primo capitolo del libro: “Trump is back”. “Sulle conseguenze dell’aggressione scatenata da Putin contro l’Ucraina e sul Medio Oriente si aprono nuovi interrogativi, che occupano i capitoli del libro fotografico dedicato al 2024 e acuiscono un’angoscia sempre più estesa che coinvolge la Russia, la Cina e divampa in Medio Oriente, da Gaza al Libano, agli attacchi di Israele ai caschi blu”. “Foto di dolore. E foto di rabbia”, di fronte ai disastri climatici, mentre “consentono di tirare il fiato le foto di fisicità e di forza dedicate ai campioni olimpici”. E poi molte altre immagini attraverso le quali si cerca di “individuare l’anno cogliendo la sua identità attraverso fatti e volti, notizie e figure”, aggiunge Anselmi. Molti gli ospiti della presentazione di Napoli di Photoansa: interverranno sul palco il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’ex parroco della Sanità protagonista della rinascita del quartiere don Antonio Loffredo, la presidente del Tribunale dei minorenni di Napoli Paola Brunese, il direttore esecutivo Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo Michele Coppola, i campioni di pugilato Patrizio Oliva e Irma Testa. Ricco anche il parterre, con esponenti del mondo della politica, dell’economia e dell’informazione.

