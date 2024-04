Piano Mattei: protocollo ministero Università-Fondazione Med-Or

agenzia

Per la collaborazione nei Paesi africani

ROMA, 27 MAR – Agricoltura, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, energia prodotta da fonti rinnovabili. E più in generale ricerca, innovazione, alta formazione. Sono questi i settori d’intervento al centro delle azioni previste dal protocollo d’intesa firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, per sostenere il Mur nell’attuazione degli obiettivi del Piano Mattei. Scopo della collaborazione, la promozione di partenariati con i Paesi africani per raggiungere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo. La Fondazione Med-Or è impegnata da tempo nella valorizzazione degli scambi tra Italia e i Paesi del Mediterraneo allargato ed è entrata a fare parte della Cabina di regia istituita a Palazzo Chigi per la definizione del Piano Mattei. La sigla del protocollo d’intesa tra Mur e Med-Or ha lo scopo di avviare rapporti di collaborazione nei settori che vanno dalla formazione superiore alla ricerca, proprio per dare attuazione al Piano. Tra i primi Paesi dove si prevedono azioni concrete Marocco, Tunisia e Algeria.

