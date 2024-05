Piantedosi, ‘1.779 rimpatri quest’anno, fondamentali nuovi Cpr’

agenzia

'34 espulsi per rischio radicalizzazione o estremismo'

ROMA, 16 MAG – “Dall’inizio dell’anno al 14 maggio sono stati effettuati 1.779 rimpatri, in aumento rispetto ai 1.681 dello scorso anno, ancorchè parte dei Cpr non sono funzionanti per continui atti vandalici da parte degli stranieri trattenuti. Il 70% dei rimpatriati è passato da queste strutture e quindi è necessario realizzarne di nuove in attuazione del piano straordinario e contestualmente ripristinare la piena funzionalità di quelle esistenti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato. Il ministro ha quindi riferito che “tra le migliaia di persone rimpatriate nel 2023, sono stati eseguiti 77 provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, per rischio di radicalizzazione o estremismo e che dall’inizio dell’anno in corso sono state già eseguite 34 espulsioni proprio gli stessi motivi”.

