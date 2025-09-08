Piantedosi, ‘attentati? Non risulta ma attenti a emulazione’

agenzia

'Nulla in preparazione ma fare attenzione ai toni'

ROMA, 08 SET – “Non ci sono elementi concreti imminenti” su rischi di attentati in Italia. “Il tema che dobbiamo però tenere presente sono gli effetti di emulazione. Se da una parte mi sento di dire che non c’è nulla che ci risulti essere in preparazione, l’appello è: è legittimo avere posizioni serie e di coscienza ma attenzione ai toni, il rischio emulazione è reale”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Quarta Repubblica.

