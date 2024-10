Piantedosi, banche dati ministero sono adeguatamente sicure

agenzia

"Non mi risulta allo studio decreto sul tema dello spionaggio"

CAMPOBASSO, 30 OTT – “C’è questa indagine e i fatti che stanno emergendo probabilmente potrebbero darci dei suggerimenti su alcune misure organizzative superiori”. Lo ha detto ilministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Campobasso per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Molise. Poi ai cronisti che gli hanno chiesto della possibilità che sia allo studio un decreto sul tema dello spionaggio ha risposto: “Non mi risulta che ce ne siano”. “Per quanto riguarda lo specifico del ministero dell’Interno, noi stiamo facendo un’analisi specifica e profonda, ne verranno fuori sicuramente spunti per un’organizzazione migliore nella gestione dei sistemi dell’alert, ma mi sento di rassicurare: le banche dati del ministero dell’Interno, posso garantire sono, dal punto di vista tecnologico, presidi di sicurezza adeguatamente sicuri”. Prima di recarsi all’Università, il ministro ha partecipato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Prefettura di Campobasso e la Regione Molise per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio della provincia.

