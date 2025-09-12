Piantedosi ‘elezioni obiettivo sensibile attacchi cyber’

agenzia

Il ministro, 'c'è rischio di condizionare il dibattito pubblico'

ROMA, 12 SET – “Le consultazioni elettorali rappresentano un obiettivo particolarmente sensibile”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo agli Stati generali agli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity in corso al Centro Esrin dell’Esa a Frascati, parlando di attacchi informatici e campagne di disinformazione. “La diffusione rapida e automatizzata di contenuti manipolatori sui social network può amplificarne l’impatto, con il rischio di condizionare il dibattito pubblico – aggiunge -. Come ministro dell’Interno, so bene che oggi tutelare la correttezza del procedimento elettorale, e quindi della nostra democrazia, significa anche difendere lo spazio digitale da queste nuove forme di pressione”.

