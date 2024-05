Piantedosi, ‘garantire sicurezza è tutt’uno con la democrazia’

agenzia

Ministro, attività polizia non è strumento per opporsi a libertà

CIVITANOVA MARCHE, 31 MAG – “Garantire la sicurezza dei cittadini significa garantire la libertà e la democrazia, quindi la sicurezza non è qualcosa di antagonistico di contrapposto concettualmente alla democrazia ma è un tutt’uno con la democrazia”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenuto a Civitanova Marche (Macerata) alla Marche International School per presentare la 11/a edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, progetto realizzato dalla Polizia di Stato con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il ministro ha sottolineato come l’iniziativa concorra “a riproporre nelle scuole l’educazione civica, precondizione di tante situazioni che le forze di polizia devono risolvere nell’attività quotidiana, perché significa concorrere all’educazione dei ragazzi ai valori fondamentali che sono stati declinati: l’amicizia, la solidarietà, il rispetto per il prossimo”. Piantedosi ha ricordato anche l’attività della Polizia con i Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro, con le palestre della legalità, l’approvazione del regolamento che consente “l’ingresso in organico della Polizia di Stato degli atleti paralimpici” Tutte iniziative, come quella del diario, che servono anche a dare un messaggio sul “valore che sottende all’attività delle forze di polizia” le quali, ha sottolineato, “svolgono un’attività nella quotidianità molto complessa, molto delicata che spesso li pone a confronto con situazioni che strumentalmente vengono raccontate come uno strumento a disposizione dello Stato per opporsi alla libertà dei cittadini”. “In realtà così non è e lo si vede da queste iniziative. Noi crediamo molto in un ruolo delle forze di polizia che sia di accompagnamento verso i percorsi di legalità di democrazia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA