Piantedosi, ‘grande equilibrio delle forze di polizia’

agenzia

Il ministro chiama Pisani, 'gestita una situazione complessa'

ROMA, 05 OTT – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha telefonato al capo della Polizia, Vittorio Pisani, chiedendo informazioni sulle condizioni di salute dei rappresentanti delle forze dell’ordine “rimasti feriti a causa delle aggressioni subite oggi a piazzale Ostiense”, fanno sapere fonti del Viminale. Nell’occasione, Piantedosi ha manifestato a Pisani il proprio apprezzamento per “l’operato delle forze di polizia che, come sempre, hanno dimostrato grande professionalità ed equilibrio garantendo l’ordine pubblico in una giornata complessa, in cui non sono mancate gravi intemperanze da parte di chi è sceso in piazza anche utilizzando armi improprie e bombe-carta per aggredire gli agenti e causare danneggiamenti”.

