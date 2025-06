Piantedosi, ‘grazie a donne e uomini dell’Arma dei carabinieri’

agenzia

Ministro degli Interni per i 211 anni dalla fondazione

ROMA, 05 GIU – “Nel giorno in cui l’Arma dei Carabinieri celebra il 211° anniversario della sua fondazione, rivolgiamo un pensiero riconoscente a tutte le donne e gli uomini che ne vestono con orgoglio la divisa e che ogni giorno – insieme alle altre Forze di Polizia – garantiscono, con professionalità e dedizione, la sicurezza dei nostri cittadini. A loro va il nostro ringraziamento anche per il rilevante contributo che offrono nei complessi scenari internazionali. In questa importante ricorrenza è nostro dovere ricordare il sacrificio di tutti i militari caduti nella difesa del bene comune. Oggi ci stringiamo alla grande comunità dei Carabinieri che, grazie a impegno, abnegazione e senso del dovere, rappresenta uno dei volti più nobili della nostra Repubblica. Viva l’Arma dei Carabinieri, viva l’Italia!”. Lo scrive su X il ministro degli Interni Matteo Piantedosi per i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri.

