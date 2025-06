Piantedosi, ‘la Polizia sa fare pulizia al suo interno’

agenzia

'Lo dimostra arresto agenti a Roma, sono casi rarissimi'

ROMA, 23 GIU – “La Polizia di Stato è un’istituzione sana e trasparente che è in grado di fare pulizia al proprio interno, quando è necessario farlo. Lo dimostra l’impeccabile attività svolta in queste ore su mandato della Autorità giudiziaria che ha consentito di arrestare a Roma alcuni agenti indiziati di gravi reati”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine dei lavori in corso alla Camera dei Deputati. “Superfluo sottolineare – aggiunge – che questi rarissimi casi, pur molto dolorosi, nulla tolgono alla riconoscibilità del fondamentale lavoro svolto dalle forze di polizia, donne e uomini in divisa a cui tutti i cittadini possono guardare con sentimenti di fiducia e gratitudine”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA