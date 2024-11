Piantedosi, massima solidarietà a Tajani dopo minacce

agenzia

'Dimostrano il suo grande impegno su vari scenari'

BOLZANO, 14 NOV – “Massima e incondizionata solidarietà al ministro Tajani”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi in riferimento alla lettera minatoria indirizzata al suo collega di governo. Secondo Piantedosi, il gesto “dimostra il grande impegno che sta investendo su vari temi e scenari”. “Il fatto si commenta da sé e sono in corso delle verifiche per realizzare la sua reale portata”, ha informato il ministro.

