Piantedosi nei Campi Flegrei, ‘istituzioni vicine ai cittadini’

agenzia

'La situazione è costantemente monitorata'

NAPOLI, 14 MAR – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto a Napoli un incontro con i sindaci della zona interessata dal bradisismo. Con lui, al tavolo, tra gli altri, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e quelli di Pozzuoli Luigi Manzoni e di Bacoli Josi Della Ragione. L’incontro si è tenuto all’interno dell’istituto comprensivo Madonna Assunta, in via di Pozzuoli a Napoli, recentemente interessato dal sisma e che lunedì prossimo riaprirà i battenti. “Un modo – ha detto Piantedosi al termine dell’incontro – per manifestare la vicinanza del governo e quella mia personale per questa terra e per rassicurare i cittadini che la situazione è costantemente monitorata dalle istituzioni”.

