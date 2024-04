Piantedosi, Patto Ue migranti considera le esigenze dell’Italia

agenzia

'Superato il Regolamento di Dublino, frontiere più sicure'

ROMA, 10 APR – “Dopo anni di stallo sulla politica migratoria, con il voto di oggi del Parlamento europeo sul Patto migrazione e asilo il regolamento di Dublino è stato finalmente superato. Grazie alla nostra capacità di negoziazione, siamo riusciti in un anno e mezzo a riportare al centro dell’agenda europea la politica migratoria e abbiamo trovato insieme agli altri Paesi Membri dell’Ue il miglior compromesso possibile, che tiene conto in ogni caso delle prioritarie esigenze dell’Italia. Il nuovo Patto, infatti, garantirà frontiere esterne più sicure, procedure rapide ed efficienti per l’asilo, espulsioni più veloci, una maggiore solidarietà nei confronti dei paesi di primo ingresso”. Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

