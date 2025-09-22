Piazza Loggia: Toffaloni ricorre in appello

agenzia

Legale chiede assoluzione per il minorenne all'epoca strage

BRESCIA, 22 SET – Marco Toffaloni, minorenne nel 1974, condannato in primo grado a 30 anni di carcere come esecutore materiale della strage di Piazza della Loggia dal tribunale dei Minori, ha presentato ricorso in appello. “Un più approfondito esame delle emergenze processuali avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una terminale pronuncia assolutoria”, scrive la difesa. Diversi i punti affrontati nel ricorso. A partire dall’elemento probatorio più discusso: la fotografia scattata in piazza Loggia subito dopo la strage. Per i giudici di primo grado quell’immagine ritrae Toffaloni da giovane, ma – obietta l’avvocato – la stessa perizia aveva parlato soltanto di una “probabile identificazione” e non di una certezza. Inoltre “su undici testimoni, ben dieci non riconoscono in Toffaloni l’ignoto della piazza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA