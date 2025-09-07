Piazza San Pietro stracolma per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: la diretta

Vaticano

Anche il presidente della Repubblica sul sagrato per seguire la santa messa di Papa Leone XIV

C’è anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul sagrato di Piazza San Pietro per partecipare alla messa di Papa Leone per la canonizzazione dei due giovani italiani, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Accanto a Mattarella ci sono il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e Pier Ferdinando Casini.

Sono centinaia i fedeli che stanno affollando anche Assisi per la canonizzazione di Carlo Acutis, il ragazzo milanese morto a 15 anni nel 2006 e conosciuto come il “santo dei millennial» e patrono di internet. Davanti al Santuario della Spogliazione, dove è custodita la teca con il suo corpo, si sono formate lunghe file di pellegrini fin dalle prime ore di domenica per rendergli omaggio.La città umbra si è preparata da giorni a questo evento storico, con celebrazioni, messe, momenti di preghiera e schermi che consentono di seguire in diretta la proclamazione.Beatificato ad Assisi nel 2020, Acutis ha visto riconosciuti due miracoli per la sua intercessione: la guarigione di un bambino in Brasile e quella di una ragazza del Costa Rica. Riposa nella città di San Francesco, dove in queste ore si registrano arrivi continui di pellegrini anche dall’estero.Insieme a lui oggi viene canonizzato anche Pier Giorgio Frassati, giovane torinese morto nel 1925 e modello di impegno sociale e cristiano.

