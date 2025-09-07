Sfoglia il giornale

Vaticano

Piazza San Pietro stracolma per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: la diretta

Anche il presidente della Repubblica sul sagrato per seguire la santa messa di Papa Leone XIV

Di Redazione |

C’è anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul sagrato di Piazza San Pietro per partecipare alla messa di Papa Leone per la canonizzazione dei due giovani italiani, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Accanto a Mattarella ci sono il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e Pier Ferdinando Casini.

Sono centinaia i fedeli che stanno affollando anche Assisi per la canonizzazione di Carlo Acutis, il ragazzo milanese morto a 15 anni nel 2006 e conosciuto come il “santo dei millennial» e patrono di internet. Davanti al Santuario della Spogliazione, dove è custodita la teca con il suo corpo, si sono formate lunghe file di pellegrini fin dalle prime ore di domenica per rendergli omaggio.La città umbra si è preparata da giorni a questo evento storico, con celebrazioni, messe, momenti di preghiera e schermi che consentono di seguire in diretta la proclamazione.Beatificato ad Assisi nel 2020, Acutis ha visto riconosciuti due miracoli per la sua intercessione: la guarigione di un bambino in Brasile e quella di una ragazza del Costa Rica. Riposa nella città di San Francesco, dove in queste ore si registrano arrivi continui di pellegrini anche dall’estero.Insieme a lui oggi viene canonizzato anche Pier Giorgio Frassati, giovane torinese morto nel 1925 e modello di impegno sociale e cristiano.

