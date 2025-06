Piazza Unità d’Italia a Trieste si colora con 300 girandole

agenzia

Al via il festival del vento Boramata

TRIESTE, 13 GIU – Con il posizionamento questa mattina di 300 girandole colorate in piazza Unità d’Italia a Trieste ha preso il via la decima edizione di Boramata, il festival del vento che continuerà fino a domenica. A fissare le istallazioni sono stati i bambini della scuola per l’infanzia Istituto Beata Vergine Trieste. Il vento è stato subito protagonista, facendo girare vorticosamente tutte le girandole, che domenica mattina saranno vendute all’asta; il ricavato sarà devoluto in beneficienza. Fin da subito triestini e turisti hanno scattato foto e video della piazza, che domani ospiterà anche una lezione gratuita di yoga e le esibizioni degli aquiloni acrobatici della vicecampionessa europea Sara Rizzetto. Boramata 2025 è promossa da Prandicom e dal Museo della Bora con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e de Io Sono FVG, con il patrocinio del Comune di Trieste e il contributo di Edilmaster, che in dieci anni ha realizzato le basi per più di 3mila girandole colorate, diventate il simbolo della manifestazione.

