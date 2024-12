Picchia compagno di scuola e diffonde il video, ammonito 15enne

agenzia

Intervento del questore di Treviso dopo denuncia della madre

TREVISO, 03 DIC – Picchia il compagno di scuola e diffonde il video sui social. Per questo il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un provvedimento di ammonimento per bullismo nei confronti di un15enne residente nella Marca. Il provvedimento è stato emanato a seguito dell’istanza presentata dalla madre della vittima ai carabinieri, dalla quale sono emerse più condotte prevaricatrici tenute dal quindicenne nei confronti del coetaneo. Gli episodi di bullismo, in particolare, sono iniziati alla fine di settembre, quando il minore ha dapprima minacciato il compagno di scuola e, dopo la fine delle lezioni, lo ha seguito alla fermata dell’autobus accompagnato da altri ragazzi, scaraventandolo a terra e colpendolo con diversi pugni al volto, mentre gli amici dell’aggressore lo incitavano e riprendevano la scena con i propri cellulari. Il video dell’aggressione è stato poi anche messo sui social. Circa venti giorni dopo, il quindicenne ha nuovamente diffuso la voce, all’interno dell’istituto scolastico, di voler picchiare la vittima, incutendo ulteriori timori alla vittima che si è confidata con la madre. Quest’ultima ha così denunciato i fatti all’Arma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA