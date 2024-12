Picchia in strada compagna con neonato in braccio, arrestato

agenzia

Nel Pisano, poi si è scagliato contro i carabinieri

PISA, 21 DIC – Ha picchiato in strada la convivente che teneva in braccio il loro figlio di pochi mesi ma un passante ha immediatamente chiesto aiuto al numero unico delle emergenze 112 e i carabinieri giunti sul posto lo hanno bloccato e arrestato. Il fatto è accaduto ieri a tarda sera a Calcinaia, nel Pisano. L’uomo, straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia, e di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale perché si è scagliato anche contro i militari. La donna aggredita ha riportato una ferita al labbro, mentre l’arrestato era in evidente stato di alterazione e ha sputato e insultato ripetutamente i carabinieri, spintonandoli e strattonandoli, mentre lo accompagnavano in caserma. La donna ha poi riferito agli inquirenti di avere subito anche in passato analoghi episodi di violenza da parte del compagno che, dopo essere stato medicato al pronto soccorso di Pisa per il suo stato di urbiachezza e per l’assunzione di sostanze stupefacenti, è stato trasferito in carcere.

