Picchia la compagna davanti alla bimba di 9 mesi, arrestato

La suocera accorre per difendere la propria figlia

TORINO, 01 GIU – Ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, spiegando che il compagno la stava picchiando e che in casa con loro c’era la figlia, di nove mesi. Si tratta di un uomo di 36 anni, di origine nordafricana, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri, accorsi sul posto. I militari, nell’abitazione nel quartiere di Barriera di Milano, hanno trovato anche la madre della donna, che aveva cercato di fermare il genero dal tentativo di strangolarla. La donna, peruviana, della stessa età del compagno, è stata portata in ospedale per i colpi subiti ed è stata dimessa con una prognosi di quindici giorni. Ai carabinieri ha raccontato l’accaduto e di avere subito da qualche tempo altri comportamenti violenti da parte del compagno. La suocera, oltre a tentare di bloccarlo, era scesa in strada, chiedendo anche aiuto a dei condomini. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, il giorno dopo la morte di Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di 61 anni accoltellata dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, nel Torinese.

