Picchia moglie in hotel davanti al figlio e turisti, arrestato

agenzia

A Rimini. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla

RIMINI, 19 AGO – Un turista 35enne lombardo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver picchiato la moglie in un hotel di Miramare di Rimini. Come riporta la stampa locale, l’uomo avrebbe aggredito la donna, tentando di strangolarla, davanti al figlio di due anni e mezzo. Su disposizione del pubblico ministero, Davide Ercolani, l’uomo è stato condotto in carcere ai Casetti, in attesa dell’udienza di convalida. A denunciare le violenze, la vittima stessa che in Questura ha raccontato come il marito l’avesse picchiata non solo in camera ma anche nella hall dell’hotel davanti al figlio e ad altri turisti. Sabato mattina, quindi la Polizia, ha bloccato il 35enne mentre stata tentando di buttare giù la porta della camera d’albergo dove la moglie si era barricata con il loro cane pitbull aspettando l’arrivo delle forze dell’ordine.

