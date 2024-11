Picchiò e violentò una 15enne in un garage, condannato a 5 anni

agenzia

Processo in abbreviato a Tempio, provvisionale di 10mila euro

TEMPIO PAUSANIA, 05 NOV – È stato contattato a 5 anni di reclusione William Loddo, il 29enne originario di Cagliari ma residente ad Arzachena, accusato di aver picchiato e violentato una 15enne, in un garage, nel dicembre del 2022. La sentenza è stata pronunciata oggi pomeriggio dal gip del tribunale di Tempio Pausania, Alessandro Cossu, che ha anche condannato l’imputato a una provvisionale di 10mila a favore della vittima, rappresentata dall’avvocato di parte civile Alberto Sechi. Il legale si era battuto per ottenere, oltre alla condanna, un risarcimento di 259mila euro. Il pubblico ministero Alessandro Bosco aveva chiesto per Loddo 9 anni di reclusione, ridotti a 6 per effetto del processo con rito abbreviato. Una dura requisitoria quella del magistrato dell’accusa, nella quale ha evidenziato la violenza e la brutalità delle azioni dell’imputato – difeso dagli avvocati Esmeralda Puxeddu e Gianluca Grosso – nei confronti della minorenne. Secondo la ricostruzione processuale, nel dicembre di 3 anni fa Loddo aveva attirato la ragazza fuori da un locale di Arzachena con la scusa di andare a comprare delle sigarette, poi, arrivati in una stradina buia, l’aveva spinta in un garage per violentarla, dopo averle dato un pugno in faccia e sbattuto la testa a terra più volte fino quasi a farle perdere i sensi. La 15enne era rientrata nel locale con i vestiti stracciati e sporca di sangue e aveva trovato la forza di raccontare tutto alla madre, anche lei nello stesso locale con altri amici. Loddo aveva negato tutto e provato a difendersi raccontando che lui e la ragazza erano stati vittime di un’aggressione da parte di tre sconosciuti.

