Pichetto, sopprimere i singoli orsi non è la soluzione

agenzia

Una via è la sterilizzazione ma rischia di non bastare

ROMA, 30 LUG – “L’ho già detto al presidente Fugatti: la soppressione dei singoli orsi non è la soluzione del problema”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. “Comprendo lo stato d’animo degli amministratori e della popolazione ma oggi viviamo gli effetti di un errore del passato, dovuto a un’incauta scelta di sfruttamento turistico dell’immagine dell’orso in Trentino compiuta 25 anni fa. Certamente una via da percorrere è la sterilizzazione e ci stiamo lavorando con Ispra. Ma questa misura”, aggiunge, se non accompagnata da corretta informazione ai cittadini e da nuove azioni, rischia di essere insufficiente.

