Piena della Dora Baltea, chiusa a Ivrea la A5 Torino-Aosta

agenzia

Interrotto anche tratto iniziale della bretella Ivrea-Santhià

TORINO, 17 APR – A causa dell’innalzamento della Dora Baltea è stata disposta la chiusura dell’autostrada Torino-Aosta, nel tratto tra gli svincoli di Scarmagno e Ivrea, in direzione nord e tra gli svincoli di Quincinetto e Ivrea in direzione sud. La società Itp, che gestisce la tratta, ha disposto la chiusura in entrambe le direzioni anche del tratto iniziale della bretella autostradale Ivrea-Santhià, tra l’uscita di Albiano d’Ivrea e l’interscambio di Pavone.

