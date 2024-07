agenzia

A Fiumicino anche processione a mare per Madonna di Trastevere

ROMA, 14 LUG – Pienone sulle spiagge del litorale romano. Sin dalle prime ore del mattino migliaia di romani si stanno riversando verso Ostia, Fiumicino, Fregene, Focene, Maccarese ed altre località per sfuggire alla calura cittadina, segnata dalle alte temperature dell’anticiclone africano. Parcheggi sulle litoranee già esauriti ma anche tante “soste selvagge” sugli stessi lungomare, in luoghi non consentiti o in strade interne, che sono sotto l’occhio delle pattuglie della polizia locale. Questa mattina a Fiumicino, in ricordo del ritrovamento, nel 1535, della Sacra Statua in legno di cedro della Madonna del Carmine di Trastevere, ripescata alla foce del Tevere, da parte di pescatori corsi, si e’ svolta una solenne processione marittima. La Sacra Immagine e’ stata imbarcata su un’unità della guardia costiera, alla presenza tra gli altri del sindaco Mario Baccini, e del Comandante della Capitaneria di Porto di Roma, Silvestro Girgenti. Dopo un tragitto a largo sino dinanzi alle spiagge, e’ stata lanciata una corona di alloro in suffragio dei Caduti del mare. L’iniziativa, in voga da alcuni anni, è della Confraternita del Carmine della Chiesa di S. Agata in Trastevere, con la collaborazione della Capitaneria di porto di Roma, il Comune di Fiumicino e la realtà religiosa di Fiumicino e diocesana. E’ tradizione per gli abitanti del rione Trastevere e per i romani celebrare la “Madonna fiumarola”, che fu donata ai carmelitani della Basilica di San Crisogono per poi finire nella chiesa di Sant’Agata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA