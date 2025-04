Pilota sta male in atterraggio a Bergamo, 10 voli dirottati

agenzia

Pista chiusa un'ora ieri sera per consentire i soccorsi

MILANO, 23 APR – Voli regolari questa mattina all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dopo che ieri sera dieci aerei sono stati dirottati verso gli scali di Malpensa e di Verona. La pista è stata infatti chiusa per circa un’ora per consentire di soccorrere il comandante di un volo Ryanair proveniente da Dublino che si era sentito male. L’aereo è atterrato regolarmente poco prima delle 21, quando sulla pista è intervenuta un’ambulanza, che ha stabilizzato il pilota e lo ha trasportato in ospedale. Allertati anche i vigili del fuoco. Otto i voli Ryanair e 2 quelli Wizzair dirottati e poi riposizionati a Bergamo, dove erano inizialmente diretti, mentre sono un’altra dozzina quelli che hanno subito ritardi.

