Pinelli,autoisolamento è maggior rischio per magistratura

'E sulle tensioni non sia parte del conflitto'

ROMA, 24 GEN – “Nutro una ferma speranza nel superamento delle importanti sfide che attendono la magistratura: una magistratura il cui ‘autoisolamento’ è il maggior rischio che possa correre. Sono fermamente convinto che solo la preventiva acquisizione di una maggiore consapevolezza dei problemi, unita alla capacità degli attori istituzionali di un confronto aperto e rispettoso, possa essere il presupposto per favorire un’unità di intenti, necessaria a traghettarci verso il superamento di queste crisi epocali”. Così il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, nel suo discorso all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario in Cassazione. “L’esigenza di armonia tra le istituzioni deve essere riaffermata specialmente in questo transito storico, caratterizzato da forti tensioni -ha aggiunto Pinelli – il fondamento del giudice sta nella sua terzietà: se si è risolutori di conflitti non si può essere parte”.

