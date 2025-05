Piogge e temporali domani anche al sud, poi migliora al centro

agenzia

Prosegue fase instabile causata dal ciclone dalla Danimarca

ROMA, 07 MAG – Proseguiranno anche nei prossimi giorni gli effetti del ciclone proveniente dalla Danimarca che nelle ultime ore ha raggiunto l’Italia portando forti temporali. Nel corso delle prossime ore, previsti ancora temporali e locali nubifragi specie al nordovest, mentre frequenti scrosci di pioggia sono attesi su buona parte del centronord. Al sud la situazione sarà invece buona. Giovedì il tempo inizierà a migliorare anche se sono attesi ancora forti temporali, specie al nordovest; saranno poche le variazioni al centronord con sole alternato ad acquazzoni, mentre dalla sera è atteso un peggioramento al meridione. Venerdì, infatti, gli ombrelli verranno aperti anche tra le Isole Maggiori ed il Sud peninsulare, mentre continueranno a verificarsi insidiosi scrosci al nord, specie sul settore nordoccidentale; andrà meglio solo al centro, secondo la previsione a 72 ore. Per quanto riguarda il weekend, infine, la pressione dovrebbe essere in aumento e un tempo ben soleggiato al mattino; qualche acquazzone sarà invece ancora presente nel pomeriggio, specie sui rilievi. Tutto sommato, durante il weekend il tempo sarà migliore e questa è una buona notizia per chi ha deciso di trascorrere qualche ora di relax al mare; in montagna gli acquazzoni, invece, saranno ancora frequenti e insidiosi. Nel dettaglio: – Mercoledì 7. Al nord: tempo molto instabile con piogge e temporali sparsi. Al centro: piogge e schiarite. Al sud: cielo a tratti nuvoloso. – Giovedì 8. Al nord: instabile con rovesci e schiarite. Al centro: alternanza di piogge e schiarite. Al sud: variabile. – Venerdì 9. Al nord: rovesci e schiarite anche ampie. Al centro: soleggiato. Al sud: peggioramento con piogge e rovesci. Tendenza: pressione in leggero aumento, instabilità meno diffusa con più sole nel weekend.

