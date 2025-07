Pioggia e temporali, codice giallo sulla Toscana il 6 luglio

agenzia

Perturbazione in avvicinamento su tutta la regione

FIRENZE, 05 LUG – Una perturbazione in avvicinamento verso la Toscana sta determinando condizioni di tempo instabile che potrebbe mitigare gli effetti del caldo torrido degli ultimi dieci giorni. Già dal pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, sono possibili temporali sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minori e temporali forti. Dalle ore 7 di domani, domenica 6 luglio, fino alle ore 13 il codice giallo riguarderà le aree centro-settentrionali della regione, per poi interessare, dalle 12 fino alla mezzanotte, quelle centrali e meridionali.

