Pioggia e vento in Fvg, segnalati allagamenti e alberi caduti

In regione era stata diramata un'allerta arancione

TRIESTE, 09 SET – Alcune segnalazioni per allagamenti, alberi caduti e smottamenti sono giunte alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e al Nue 112 nelle ultime ore per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione e a causa della quale era stata diramata un’allerta arancione. Il fronte mediterraneo con l’afflusso di correnti molto umide meridionali – spiega la Protezione civile – ha appena lasciato la regione e nelle ultime ore ha provocato piogge intense su tutte le zone, ma con ridotta attività temporalesca, limitata quasi esclusivamente alle zone orientali, alla bassa pianura e alla costa. Complessivamente nell’episodio sono stati misurati valori tra 60 e 100 mm su tutta la regione con il massimo di 147 mm a Fossalon di Grado e sul Canin. In alcune località, sulla fascia prealpina e pedemontana e sul Carso, sono stati registrati fino a 60-70 mm in tre ore. Le raffiche di vento hanno toccato gli 80 km/h in quota con direzione prevalente da sud-est, mentre sulla costa si sono registrate raffiche fino a quasi 90 km/h da nord al passaggio del fronte in mattinata. E’ atteso ora un graduale miglioramento anche se nel pomeriggio, avverte la Protezione civile, l’arrivo di aria fredda in quota potrà favorire la formazione di rovesci o temporali sparsi. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Bora moderata. Da inizio evento sono pervenute alla Sala operativa e al Nue 112, segnalazioni per allagamenti a Ruda (scuola materna), Porcia (sottopasso), Lignano Sabbiadoro, Monfalcone, Staranzano. Alberi sono caduti a Travesio, Attimis e Vivaro, mentre alcuni smottamenti si sono registrati a San Pietro al Natisone (masso su strada a Cocevaro), Polcenigo, Aviano, Savogna. A Bicinicco è crollata la copertura di un edificio fatiscente.

