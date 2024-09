Pioggia trascina rifiuti in spiaggia a Gallipoli, è allarme

agenzia

Materiale di plastica conferito illecitamente in canale di scolo

GALLIPOLI, 24 SET – Allarme ambientale a Gallipoli dove la pioggia torrenziale di questa mattina ha trascinato nei pressi della zona costiera di Torre Sabea un ingente quantitativo di rifiuti che si trovava nel canale di scolo che costeggia la statale 101, nei pressi dello svincolo per Rivabella. Si tratta per lo più di materiali di plastica che vengono conferiti in maniera illecita nel canale di scolo che poi, dopo le abbondanti piogge, veicola tutto sulla scogliera. Poco più avanti, invece, si è formata una grande chiazza scura nello specchio d’acqua antistante Rivabella, generata da una colata di fango e detriti portati dalle piogge.

