Piove ancora su Milano, pronta la vasca per contenere il Seveso

agenzia

A Ponte Lambro per la prima volta posizionate le barriere mobili

MILANO, 22 MAG – Continuano le piogge e le previsioni indicano un’intensificazione fino alle 13 di oggi su Milano e a nord del capoluogo. Per il fiume Seveso è pronta ad entrare in azione la vasca di laminazione mentre per il Lambro il Comune, spiega l’assessore Marco Granelli. sta monitorando il Parco e per la prima volta a Ponte Lambro sono state posizionate precauzionalmente le barriere mobili in un tratto di 200 metri in via Vittorini per proteggere tutto il quartiere e far defluire le eventuali acque nel parco stesso. In azione Mm, Protezione civile e Amsa con il supporto della Polizia locale nell’ipotesi di chiusura delle strade.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA