Pisani, “contro la violenza sulle donne bisogna fare di più”

Capo Polizia a Santa Maria Capua Vetere: "reati in crescita"

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA), 26 NOV – “Non è ancora sufficiente quello che facciamo per arginare la violenza sulle donne, perché i reati che vengono commessi nell’ambito familiare, persecutori, di violenza, stalking, sono ancora in costante crescita rispetto allo scorso anno e quindi tutte queste iniziative devono essere incrementate. Bisogna fare di più”. Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, intervenuto al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere allo spettacolo teatrale e musicale dal titolo “…questo non è amore”, organizzato dalla questura di Caserta nell’ambito degli eventi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Con i ministri Valditara e Piantedosi – ha aggiunto Pisani – è stata trovata una intesa per cui verrá avviato un percorso di legalitá all’interno delle scuole per diffondere la cultura del rispetto, e soprattutto la cultura anche del no. Anche con i carabinieri vogliamo riunire nei teatri gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole superiori per affrontare i temi della legalitá e del valore del rispetto per le donne”.

