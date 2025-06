Piscine “killer” in Italia: ogni anno 330 annegati, la metà sono bambini sotto i 12 anni

L'allarme sulla sicurezza

Da Iss e regioni una campagna con le misure per evitare le tragedie

Sfuggiti all’attenzione dei genitori, caduti in acqua o finiti, giocando, nell’acqua fonda: sono queste le principali cause di annegamento dei più piccoli in Italia, con gli under 12 che nelle piscine rappresentano il 53% delle vittime per questo motivo. Del totale di 330 annegamenti che si registrano ogni anno nel nostro Paese, inoltre, il 12% ha meno di 18 anni. Lo sottolinea il secondo rapporto dell’’ ‘Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione pubblicato nell’ultimo report dell’Iss. Un’occasione per lanciare, insieme a 9 regioni, un video con i consigli per i genitori che «in molti casi commettono errori nella sorveglianza basandosi su false convinzioni». «Instaurare un corretto rapporto con l’acqua è fondamentale per la crescita dei nostri bambini, e con alcune attenzioni si possono ridurre i rischi che inevitabilmente sono connessi a questo elemento afferma Andrea Piccioli, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità – Uno speciale ringraziamento va alle regioni perché insieme a loro possiamo aumentare la diffusione di questa campagna e promuovere una prevenzione più efficace».