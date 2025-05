Pizza e statuina presepe, così Napoli saluta Papa Leone XVI

agenzia

A San Gregorio Armeno già al lavoro per il pontefice americano

NAPOLI, 09 MAG – Una pizza margherita ‘speciale’ e la statuina in terracotta con le sembianze di Papa Leone XIV. Così, da Spaccanapoli a San Gregorio Armeno, pizzaioli ed artigiani del presepe hanno deciso di celebrare, in tempi record, l’elezione a pontefice del cardinale Robert Francis Prevost. “Ho apprezzato il suo primo discorso incentrato sulla pace – dice all’ANSA Ciro Messere, proprietario della pizzeria che oggi ha servito ai suoi clienti pizze con la scritta, fatta di mozzarella, Papa Leone – e spero che continui il percorso indicato da Francesco specie per quanto riguarda l’attenzione agli ultimi del mondo”. “Ho lavorato tutta la notte sulla statuina – svela dal canto suo Genny Di Virgilio artigiano del presepe napoletano – basandomi su una delle foto scattate ieri dove Il Papa, l’americano, sorride e saluta i fedeli”.

