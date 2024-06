Pizza Loggia: la Corte, la carenza di giudici è peggiorata

agenzia

Il presidente dell'Assise aspetta ancora rinforzi

BRESCIA, 18 GIU – “La situazione a livello di presenze di giudici non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. La nostra volontà è comunque quella di celebrare il processo e concluderlo in tempi contenuti”. Sono state le parole in aula della corte d’assise di Brescia Roberto Spanó all’inizio della nuova udienza del processo a carico di Roberto Zorzi, accusato di essere uno dei due esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Spanó aveva già manifestato nei mesi scorsi le difficoltà a poter affrontare un processo tanto impegnativo a causa della mancanza di giudici nella sezione che presiede. Una settimana fa i vertici della giustizia bresciana avevano pubblicamente manifestato preoccupazione perché nonostante le ripetute rassicurazioni e gli annunci da parte del ministero della Giustizia a Brescia non sono ancora stati inviati nuovi giudici.

