Pizzaballa su Gaza, evidente sproporzione risposta Israele

agenzia

Non tutto nero o bianco ma sono affranto da tanto odio

CITTÀ DEL VATICANO, 18 SET – “Non è tutto nero o bianco: questo è ovvio. È evidente che ci sono delle strumentalizzazioni; è evidente che Israele ha delle ragioni. Tuttavia non possono in alcun modo giustificare quello che accade a Gaza. Questo va detto. C’è una sproporzione reale, quindi, tra quanto è accaduto il 7 ottobre e la risposta da parte di Israele…Credo che sia evidente, e non si può tacerlo. Ne pago le conseguenze e il prezzo, anche in termini di relazioni e di amicizie. Però bisogna riconoscerlo”. Lo dice il Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, al Sir in cui spiega di essere “affranto” per “tutto l’odio”. Pizzaballa ha annullato la visita giubilare a Motta di Livenza che aveva in programma, in Italia, per restare accanto alla sua diocesi. “Spiace molto anche a me aver dovuto disdire questo come pure anche altri impegni – spiega da Gerusalemme il Patriarca cattolico -. Tuttavia, partire in questo momento, con quello che sta succedendo in Cisgiordania e soprattutto a Gaza, non mi sembrava e non mi sembra opportuno. La gente ha bisogno di sapere che ci sono, che sono qui. In coscienza non mi sento di lasciare la diocesi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA