Pizzaiolo ucciso: padre, ergastolo sia segnale forte per giovani

"Si dissocino da criminalità e mettano fine a omicidi in città"

NAPOLI, 21 NOV – “Concordiamo perfettamente con la ricostruzione della dottoressa Fratello: siamo qua, crediamo nella giustizia, e ci auguriamo che questa giornata rappresenti un segnale forte per tanti giovani, che li spinga a dissociarsi dalla criminalità. Speriamo sia un esempio in grado di mettere fine a tutti questi omicidi che stanno avvenendo a Napoli”. Così Antonio Maimone, padre di Francesco Pio Maimone, ha commentato le richieste di pena della procura al processo in corso davanti alla Corte di Assise di Napoli sull’omicidio del figlio. Maimone non è mai mancato alle udienze del processo sulla morte del figlio, accompagnato sempre dai componenti la sua famiglia, moglie in primis. La prossima udienza è stata fissata per il 28 novembre.

