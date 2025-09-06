PizzAut, la telefonata di Mattarella ad Acampora nei paddock del Gran Premio di Monza: “Come stanno i ragazzi?”

Sport e solidarietà

Il fondatore di quello che è il riuscito progetto di inclusione sociale per giovani autistici, ha raccontato della sorpresa ricevuta

“Ieri mi ha telefononato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’emozione incredibile”. Così Nico Acampora di PizzAut in un post su Facebook. “Sono nei paddock del Gran Premio di Monza a lavorare con i ragazzi di PizzAut e sul telefono mi appare un numero romano dal prefisso 06, quando rispondo dall’altra parte mi dicono “È il Quirinale, rimanga in linea, il Presidente della Repubblica vuole parlarle con lei”. All’inizio sono rimasto stupito, forse incredulo ma poi la voce inconfondibile di Sergio Mattarella mi chiede “Come sta Acampora?”. Io balbetto una risposta confuso ed emozionato. La telefonata prosegue, tanto cordiale ed intensa quanto inattesa. Mattarella mi chiede soprattutto come stanno i ragazzi di PizzAut, mi dice di abbracciarli tutti da parte sua e mi chiede di stare vicino a loro, e alle famiglie soprattutto nei momenti delle piccole e grandi difficoltà”, continua.