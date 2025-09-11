Pm, Baby Gang è pericoloso: nelle sue canzoni disprezzo per le autorità

Trapper

"In video usa armi vere, per averle si avvale di rete criminale"

E’ una persona molto pericolosa, che manifesta, anche nelle sue canzoni e nelle sue esibizioni, un evidente disprezzo verso le autorità e le forze dell’ordine, e abitualmente usa armi vere, anche da guerra, nelle riprese dei suoi video. E per averle a disposizione si avvale dell’appoggio di una rete criminale specializzata nel traffico di droga. Lo evidenzia, da quanto si apprende, il pm di turno di Milano nella richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere a carico del trapper Baby Gang, arrestato perché trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e completa di caricatore con 9 cartucce.

