Pm: ‘Beretta commissionò omicidio Boiocchi per 50mila euro’

agenzia

La scelta collaborativa decisiva per la soluzione dell'omicidio

MILANO, 11 APR – “La scelta collaborativa” di Andrea Beretta è stata uno dei passaggi decisivi per la risoluzione dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo della curva Nord interista ucciso il 29 ottobre 2022 davanti a casa a Milano a colpi di pistola da due killer in moto. Ne ha parlato la procuratrice aggiunta di Milano Alessandra Dolci nel corso di una conferenza stampa, spiegando che “Beretta ha affermato di essere il mandante dell’omicidio, ha riferito il movente di ordine economico e ha detto di aver commissionato l’omicidio per 50mila euro suddiviso nei vari soggetti coinvolti”. Cinquantamila euro, quindi, “per eliminare quello che era stato fino a quel momento il leader della curva Nord dell’Inter, per prendere il suo posto e dividere i profitti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA