Pm dispone consulenza sugli alberi caduti a Roma nel 2024

agenzia

Nell'ambito dell'indagine sulla morte di Francesca Ianni

ROMA, 29 APR – I pm della procura di Roma hanno affidato una consulenza su tutti gli alberi caduti nella Capitale dal 2024 e anche per quello che nel dicembre scorso ha provocato la morte di Francesca Ianni in un parco nella zona di Colle Aniene. Le verifiche sono state affidate nell’ambito del procedimento in cui si procede per omicidio colposo. La donna venne centrata dall’albero mentre si trovava seduta su una panchina insieme a un’altra donna rimasta ferita. Nella caduta dell’albero era rimasti illesi i tre figli minori della donna che erano con lei al parco.

