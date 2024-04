Pm, ex assessora pagò voti anche per Comunali Bari del 2019

agenzia

'Membro di associazioni a delinquere, 50 euro a preferenza'

BARI, 05 APR – L’ex assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, avrebbe “preso parte alle associazioni per delinquere finalizzate allo scopo di commettere più delitti previsti dall’articolo 86 del Dpr 570/60 (cd corruzione elettorale) – in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 (sindaco e consiglio comunale di Bari) e delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 (sindaco e consiglio comunale di Grumo Appula, presidente e Consiglio regionale). E’ quanto si legge nel decreto di perquisizione notificato ieri all’assessora dimissionaria. Nell’atto la Procura evidenzia che le associazioni per delinquere sono “caratterizzate da vincolo pregresso e permanente di una struttura stabile ed organizzata in modo idoneo per la programmazione e la realizzazione dei plurimi delitti, commessi dai partecipanti all’associazione con l’offerta o la promessa all’elettore di 50 euro a voto, per ottenere le preferenze necessarie alla propria elezione e a quella di altri candidati sostenuti dalla medesima coalizione politica”. Nel decreto si legge anche che “con nota di aggiornamento di marzo 2024 sono emerse intercettazioni – in altro procedimento – nel corso delle quali gli interlocutori fanno espresso riferimento al sistematico versamento di somme da parte della Maurodinoia nel corso della competizione elettorale del 2019”.

