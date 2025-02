Pm indagano su Twitter-X, evasione fiscale da 12,5 milioni

agenzia

Accertamenti Gdf, contestazioni fino a 2022.Stesso 'schema Meta'

MILANO, 25 FEB – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha chiuso, nell’aprile del 2024 ma si è saputo soltanto oggi, una verifica fiscale a carico di Twitter, il social network ora di Elon Musk e diventato X, per un mancato versamento dell’Iva da 12,5 milioni di euro per annualità fino al 2022. Allo stesso tempo, la Procura di Milano, col pm Giovanni Polizzi, ha aperto un’indagine per evasione fiscale. La contestazione è analoga a quella dell’inchiesta su Meta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA