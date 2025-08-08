Pm, ‘Marinoni cedette a pressioni per convenienza politica’

agenzia

'Per non compromettere relazioni con assessore e sindaco'

MILANO, 08 AGO – Giuseppe Marinoni, il presidente della commissione Paesaggio del Comune di Milano, si era “convinto a mutare le sue determinazioni amministrative per la evidente convenienza di non compromettere le relazioni con il livello politico (assessore/sindaco) che gli avevano già garantito la posizione di potere che ricopriva”. Così i pm nell’atto d’appello per il mancato riconoscimento del reato di induzione indebita da parte del gip nell’ordinanza con cui ha disposto 5 arresti domiciliari nell’inchiesta sull’urbanistica. Per i pm, questa sarebbe l’utilità per cui avrebbe ceduto alle presunte pressioni sulla vicenda del Pirellino.

