Pm Milano, da Sala pressioni a cui cedette Marinoni

agenzia

'Presidente della Commissione paesaggio era anche ricattabile'

MILANO, 17 LUG – Dalla figura di Giuseppe Marinoni, presidente fino ad aprile della Commissione paesaggio del Comune di Milano, emerge la “sua mancanza di indipendenza, ricattabilità e cedevolezza alle pressioni del sindaco” Giuseppe Sala, “dell’assessore Tancredi, del direttore generale Malangone, di Manfredi Catella e di Stefano Boeri”. Lo scrivono i pm di Milano negli atti dell’inchiesta sull’urbanistica in relazione all’imputazione per induzione indebita a dare o promettere utilità sul caso del Pirellino, che vede indagato anche il primo cittadino, iscritto, senza informazioni di garanzia, anche per concorso in falso sulla nomina di Marinoni.

