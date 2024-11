Pm Milano dispone nuove indagini sul caso Basciano-Codegoni

agenzia

Dj dovrà essere sentito dopo la scarcerazione. Anche testimoni

MILANO, 25 NOV – La Procura di Milano disporrà nuove indagini sul caso di Alessandro Basciano, il dj e influencer 35enne arrestato la sera del 21 novembre per stalking sull’ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni, e poi scarcerato dopo quasi 48 ore, con revoca dell’ordinanza da parte della gip Anna Magelli per assenza dei gravi indizi a suo carico. In particolare, il pm Antonio Pansa, che ha ereditato un fascicolo che era prima in carico ad altro pm, dovrà sentire la versione difensiva di Basciano, già esposta da lui alla gip con tanto di chat, e riascoltare alcuni testimoni delle indagini, tra cui due amici della giovane e anche i familiari di lei. Agli atti della Procura, tra l’altro, non risulta allo stato l’atto del ritiro della prima querela, del dicembre 2023, da parte della ragazza. Remissione di querela di cui si dà conto nel provvedimento di scarcerazione della giudice, che ha accolto la linea difensiva del legale Leonardo D’Erasmo, indicando comunque di effettuare approfondimenti investigativi.

